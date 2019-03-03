Cпасатели отстояли пятиквартирный дом в Пензе, где произошел пожар Происшествия

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на весь пятиквартирный деревянный дом №32 на улице Гоголя в Пензе, в одном из помещений которого произошел пожар. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

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Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13.13 в воскресенье, 3 марта.

«Выгорела комната в квартире на площади 30 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 15 человек и четыре единицы техники. Общая площадь дома составляет 250 кв. метров», — пояснила собеседница агентства.

Анна Шупилова добавила, что в результате случившегося никто не пострадал.

Причины пожара выясняются.