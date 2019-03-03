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Установлены личности погибших в тройном ДТП в Пензенском районе

16:17 | 03.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Установлены личности двоих погибших в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2115», «Nissan Qashqai» и «Nissan Primera» на дороге около села Надеждино Пензенского района Пензенской области.

Установлены личности погибших в тройном ДТП в Пензенском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews», в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, скончавшийся от травм водитель «ВАЗа» оказался мужчиной 1965 года рождения.

В Госавтоинспекции уточнили, что также на месте погибла его пассажирка 1969 года рождения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», автомобили «ВАЗ-2115», «Nissan Qashqai» и «Nissan Primera» столкнулись на дороге около села Надеждино Пензенского района Пензенской области около 13.00 в воскресенье, 3 марта.

В результате два человека погибли, трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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