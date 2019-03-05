В Лунино автомобилист ударил пешехода в лицо и скрылся Происшествия

Лунино, 5 марта 2019. PenzaNews. Автомобилист ударил в лицо пешехода из-за того, что они не поделили дорогу в Лунино Пензенской области, после чего скрылся с места происшествия.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел в минувший понедельник, 4 марта.

«Экипаж вневедомственной охраны получил информацию о том, что мужчина объявлен в розыск по факту причинения телесных повреждений пешеходу. Оперативный дежурный уточнил приметы подозреваемого и данные автомобиля, на котором он может передвигаться», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что около 19.00, патрулируя улицу Юбилейную в Лунино, сотрудники правоохранительных органов заметили машину, указанную в ориентировке.

«Они остановили транспортное средство. Мужчина, управляющий автомобилем, был схож по приметам с подозреваемым. Связавшись с дежурным, сотрудники Росгвардии убедились, что он находится в розыске. 20-летний житель Лунинского района был задержан на месте. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским», — уточнили в пресс-службе.