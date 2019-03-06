В Пензе произошло обрушение кирпичной кладки дома на улице Краснова Происшествия

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Обрушение кирпичной кладки четвертого подъезда пятиэтажного дома №34 на улице Краснова в Пензе произошло в среду, 6 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, площадь обрушения, причиной которой названа протечка кровли, составила 1,5 кв. метра.

«Предположительно, протечка произошла по причине того, что в осенний период с крыши сорвало лист кровельного материала. Из-за этого возник риск утечки газа. В целях обеспечения безопасности жителей двух подъездов собрали в расположенном поблизости учреждении образования, рассказали о мерах, которые предпринимают коммунальные службы для решения проблемы, обеспечили горячим питанием. Утечка газа, предположительно, могла произойти в квартире, в которой никто не проживал», — сказали в мэрии.

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В пресс-службе уточнили, что в подъезде было временно отключено электроснабжение.

«Управляющая компания провела работы по демонтажу других кирпичей, которые могли обрушиться», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии добавили, что в настоящее время принимаются меры по очистке кровли и восстановлению изоляционного материала.

«Угроза утечки газа устранена, жители возвращаются в свои квартиры. Управляющая компания в понедельник начнет восстанавливать разрушенный участок кирпичной кладки, сделает текущий ремонт кровли. […] Восстановлением электроснабжения в ближайшее время займется аварийная бригада», — сообщили в пресс-службе.