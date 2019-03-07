Курение в постели названо возможной причиной смертельного пожара в Вазерках Происшествия

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Курение в постели, по предварительным данным, послужило причиной возгорания в срубовом доме в Вазерках Бессоновского района Пензенской области, в результате которого погиб пенсионер.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, ночью 7 марта в доме по улице Любятчики в селе Вазерки произошло возгорание. О пожаре в подразделение МЧС сообщили соседи. После ликвидации возгорания в жилой комнате было обнаружено тело владельца дома 1948 года рождения. Мужчина проживал один», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, при первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины», — добавила собеседница агентства.