EN
17:57:45 Четверг, 21 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пресекли попытку передать заключенному телефон в пене для бритья

08:07 | 21.03.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 в Пензе пресекли попытку передать спрятанный телефон заключенному, отбывающему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы за кражи.

В Пензе пресекли попытку передать заключенному телефон в пене для бритья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При досмотре вложений передачи от жителя Пензы 1983 года рождения были обнаружены и изъяты телефон и штекер от зарядного устройства. Запрещенные предметы, предназначенные для нелегальной передачи лицу, содержащемуся в исправительном учреждении, были спрятаны ухищренным способом — во флаконе с пеной для бритья «Arko», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что передававший телефон мужчина под роспись был предупрежден об ответственности, предусмотренной за попытку передачи запрещенных предметов и веществ.

Загрузка...
Читайте также
В ДТП под Пензой погиб водитель автомобиля «Kia Ceed» В «Спутнике» 30 марта пройдет областное родительское собрание
В Пензе усилят работу по организации занятости подростков из группы риска В Пензенской области 6% застрахованных в системе ОМС граждан пользуются старыми полисами
В Пензе состоящий на учете у нарколога мужчина лишен водительских прав Уцелевшие при пожаре мощи будут доступны для поклонения в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама