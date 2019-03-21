В Пензе пресекли попытку передать заключенному телефон в пене для бритья Происшествия

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 в Пензе пресекли попытку передать спрятанный телефон заключенному, отбывающему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы за кражи.

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«При досмотре вложений передачи от жителя Пензы 1983 года рождения были обнаружены и изъяты телефон и штекер от зарядного устройства. Запрещенные предметы, предназначенные для нелегальной передачи лицу, содержащемуся в исправительном учреждении, были спрятаны ухищренным способом — во флаконе с пеной для бритья «Arko», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что передававший телефон мужчина под роспись был предупрежден об ответственности, предусмотренной за попытку передачи запрещенных предметов и веществ.