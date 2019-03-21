В ДТП под Пензой погиб водитель автомобиля «Kia Ceed» Происшествия

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Мужчина 1960 года рождения, управлявший автомобилем «Kia Ceed», погиб в результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 21 марта в 13.30 на 712 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «MAN» под управлением мужчины 1967 года рождения и автомашины «Kia Ceed», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что женщина 1972 года рождения, находившаяся в салоне легковой машины, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося», — сказали в отделе пропаганды.