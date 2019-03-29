В Иссинском районе женщина выбралась из горящего дома, ее зять погиб Происшествия

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту пожара в частном доме на улице Садовой в селе Булычево Иссинского района Пензенской области, в результате которого погиб мужчина 1970 года рождения.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 28 марта в доме по улице Садовой произошло возгорание. В момент возникновения пожара в здании находились женщина, которой удалось выбежать на улицу, и ее зять 1970 года рождения. Он не смог покинуть жилище. Соседи вытащили его на улицу из помещения кухни, однако признаков жизни мужчина уже не подавал. Прибывшие на место медработники констатировали его смерть», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, предположительно, очаг возгорания находился на кухне.

Причины пожара выясняются.