В Пензенской области организована проверка по факту ДТП с двумя погибшими Происшествия

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели двоих человек — водителя и пассажирки автомобиля «Suzuki Liana» — в Спасском районе Пензенской области.

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«Предварительно установлено, что 31 марта в 2.25 на 467 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» водитель автомобиля «Suzuki Liana» – мужчина 1959 года рождения произвел наезд на препятствие. В результате происшествия он и женщина 1961 года рождения от полученных травм скончались», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что находившийся в салоне мальчик 2012 года рождения был госпитализирован.

Обстоятельства случившегося выясняются.