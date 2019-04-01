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В Пензенской области организована проверка по факту ДТП с двумя погибшими

13:17 | 01.04.2019 | Происшествия

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели двоих человек — водителя и пассажирки автомобиля «Suzuki Liana» — в Спасском районе Пензенской области.

В Пензенской области организована проверка по факту ДТП с двумя погибшими. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 31 марта в 2.25 на 467 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» водитель автомобиля «Suzuki Liana» – мужчина 1959 года рождения произвел наезд на препятствие. В результате происшествия он и женщина 1961 года рождения от полученных травм скончались», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что находившийся в салоне мальчик 2012 года рождения был госпитализирован.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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