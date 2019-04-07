Названы основные причины пожаров, произошедших в Пензенской области с начала года Происшествия

Пенза, 7 апреля 2019. PenzaNews. Наибольшее число пожаров — 126 — произошло в Пензенской области в I квартале 2019 года из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«Причиной 105 пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 98 — неосторожное обращение с огнем», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что также за три месяца зафиксировано 20 поджогов.

«Нарушения устройства и правил использования газового оборудования установлены в семи случаях, неправильная эксплуатация транспортных средств — в 15. По другим причинам произошли еще 13 пожаров», — добавили в главном управлении.