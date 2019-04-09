В ГИБДД уточнили информацию о ДТП на Окружной, где опрокинулся автомобиль Происшествия

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. ДТП на улице Окружной в Пензе, где опрокинулся автомобиль «Chevrolet Niva», обошлось без пострадавших. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во вторник, 9 апреля, примерно в 14.00.

Фоторепортаж

Опрокидывание автомобиля на улице Окружной

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Chevrolet Niva» – мужчина 1990 года рождения допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту случившегося организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на данном участке дороги в результате ДТП оказалось повреждено несколько пролетов металлического ограждения.