В Пензе владелец маршрутки выплатит 1 млн. рублей семье погибшей женщины Происшествия

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Владелец микроавтобуса «ГАЗель», осуществлявшего перевозку пассажиров по маршруту №9К, выплатит компенсацию морального вреда в размере 1 млн. рублей супругу и сыну женщины, которая была насмерть сбита на пешеходном переходе на улице Тарханова вечером 28 сентября 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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«Не согласившись с суммой компенсации, гражданский ответчик — индивидуальный предприниматель подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что водитель маршрутки признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По словам пресс-секретаря облсуда, мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнила Наталья Быченкова.