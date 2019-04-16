В Пензе после смерти ученицы школы №18 объявлен карантин в 1–6 классах Происшествия

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Занятия для учащихся 1–6 классов школы №18 города Пензы отменены в связи с карантином, который объявлен после смерти первоклассницы и ухудшения самочувствия еще нескольких детей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения Алексей Кирсанов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что девочка скончалась в минувшую среду, 10 апреля, при этом заболевание у нее и нескольких ее одноклассников было выявлено двумя днями ранее, в связи с чем с 9 по 15 апреля в этом классе объявили карантин.

«С сегодняшнего дня […] в целях недопущения дальнейшего распространения по согласованию с органами Роспотребнадзора было принято решение ввести карантин во всех этих параллелях [c первого по шестой классы]», — пояснил собеседник агентства.

Алексей Кирсанов отметил, что некоторые дети уже пошли на поправку.

Отвечая на вопрос о том, что стало причиной смерти первоклассницы, директор школы сказал, что, по предварительным данным, это вирус, однако пока это точно неизвестно.

«Официального заключения пока нет», — подчеркнул он.

Алексей Кирсанов сообщил, что за исключением классов, распущенных на карантин, школа функционирует в нормальном режиме: помещения обработаны дезинфицирующими средствами, учителя присутствуют на рабочем месте, пищеблок функционирует.

Вместе с тем, по его словам, некоторые родители предпочли оставить детей дома до тех пор, пока специалисты не разберутся в ситуации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту смерти первоклассницы школы №18 в Пензе организована доследственная проверка. Причина произошедшего будут установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.