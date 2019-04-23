В Пензенской области за три месяца в ДТП погибли 44 человека Происшествия

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. 44 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Пензенской области в I квартале 2019 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Ранены 486 человек», — добавил он в ходе расширенного заседания комиссии по безопасности дорожного движения, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции во вторник, 23 апреля.

Глава региона отметил, что всего за период с января по март в Пензенской области произошло 364 ДТП, при этом в 98% случаев были нарушены правила дорожного движения.

«Семьями разбиваются», — сказал Иван Белозерцев, уточнив, что в результате 37 аварий с участием детей и подростков погиб один несовершеннолетний.