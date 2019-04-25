В Пензенской области прогнозируется высокая пожарная опасность Происшествия

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Пензенской области в период с 26 по 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону со ссылкой на данные пензенского гидрометцентра.

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В связи с этим в ведомстве призвали жителей не разводить костры в лесу или на торфянике, а также не поджигать сухую траву на полях и в лесу.

«Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями. Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, поскольку искры из глушителя могут вызвать пожар», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС.

При обнаружении возгорания или для доведения важной информации жителей просят звонить по телефонам 01 или 112.