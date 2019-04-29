В Пензенской области в ДТП погибли два человека, в том числе девушка-подросток Происшествия

Вадинск, 29 апреля 2019. PenzaNews. Два человека — водитель 1988 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2002 года рождения — погибли в результате съезда автомобиля «ВАЗ-2112» в кювет с последующим опрокидыванием в Вадинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве уточнили, что смертельное ДТП произошло на 41 км автодороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» в минувшее воскресенье, 28 апреля, около 22.30.

«Пассажир 1998 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — пояснили в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.