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В Пензенской области в ДТП погибли два человека, в том числе девушка-подросток

10:18 | 29.04.2019 | Происшествия

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Вадинск, 29 апреля 2019. PenzaNews. Два человека — водитель 1988 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2002 года рождения — погибли в результате съезда автомобиля «ВАЗ-2112» в кювет с последующим опрокидыванием в Вадинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП погибли два человека, в том числе девушка-подросток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что смертельное ДТП произошло на 41 км автодороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» в минувшее воскресенье, 28 апреля, около 22.30.

«Пассажир 1998 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — пояснили в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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