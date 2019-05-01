В СКР не комментируют информацию о якобы имевшем место инциденте с министром Стрючковым Происшествия

Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области не комментирует появившуюся в СМИ информацию о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Евгения Воеводина, она не может ни подтвердить, ни опровергнуть распространенные в сети сведения.

По ее словам, решение не комментировать данную ситуацию принято на уровне руководства регионального ведомства.

В свою очередь старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова отметила, что не располагает какой-либо информацией по этой теме.

Биография

Стрючков Владимир Викторович

Выяснить, регистрировали ли сотрудники полиции заявления и сообщения о происшествиях, в которых мог бы фигурировать высокопоставленный чиновник, не удалось — начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова недоступна для комментариев.

Владимир Стрючков является заслуженным врачом России, кандидатом медицинских наук. В разные годы занимал должности главврача, министра, заместителя председателя правительства Пензенской области.

В конце 2010 года был назначен на должность министра здравоохранения и социального развития Пензенской области. После преобразования ведомства стал министром здравоохранения региона.