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По факту смертельного ДТП в Никольском районе организована проверка

12:08 | 02.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Никольском районе Пензенской области, в результате которого два человека погибли и еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

По факту смертельного ДТП в Никольском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, на улице Нуждина в селе Маис водитель автомобиля «ВАЗ-21102» – мужчина 1976 года рождения допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, после чего произошел наезд на препятствие», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что в результате пассажиры — мужчина 1985 и женщина 1979 года рождения — от полученных скончались на месте.

«Водитель, мужчина 1973 года рождения и женщина 1976 года рождения, также находившиеся в салоне машины, получили телесные повреждения. Они госпитализированы», — пояснили в отделе.

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