Мужчина привез мину пензенским бойцам Росгвардии Происшествия

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Мужчина привез в багажнике своей машины к межмуниципальному отделу вневедомственной охраны Росгвардии в Пензе учебную мину, найденную в лесу при сборе грибов, днем в понедельник, 13 мая.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

После обращения гражданина информация была передана сотрудникам полиции и МЧС. Вокруг подозрительного автомобиля выставили оцепление.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, объект обследовали взрывотехники ОМОН.

«Подозрительным предметом оказалась учебная мина, не представляющая опасности. Находка была передана сотрудникам полиции», — пояснили в ведомстве.

С мужчиной проведена профилактическая беседа. Сотрудники управления Росгвардии разъяснили ему, что случайно обнаруженные потенциально опасные объекты запрещено самостоятельно транспортировать и следует незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы.