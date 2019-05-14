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Стали известны подробности ДТП в Сердобске, где погибли три человека и один пострадал

16:57 | 14.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Личности троих погибших в ДТП в Сердобске Пензенской области предварительно установлены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Стали известны подробности ДТП в Сердобске, где погибли три человека и один пострадал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, это водитель и два пассажира «ВАЗ-2112» — мужчины 1990, 1981 и 1983 годов рождения соответственно», — сказали в ведомстве, добавив, что еще один человек доставлен в медицинское учреждение.

«Это водитель автомобиля «ГАЗ-2818» – мужчина 1987 года рождения», — уточнили в ГИБДД, отметив при этом, что участником ДТП также стал автомобиль «Kia Rio».

Изначально сообщалось о столкновении двух автомобилей.

По факту смертельного ДТП в Сердобске организована проверка.

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