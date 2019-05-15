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В Пачелмском районе девочка выпала из окна, проводится проверка

08:30 | 15.05.2019 | Происшествия

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Пачелма, 15 мая 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту падения девочки 2015 года рождения из окна жилого дома на станции Титово Пачелмского района Пензенской области.

В Пачелмском районе девочка выпала из окна, проводится проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по предварительным данным, инцидент произошел 12 мая после 17.00, когда ребенок находился дома один, а его мать была в палисаднике.

«Со слов женщины, дочь самостоятельно открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала. В итоге девочка получила травму головы. Ребенок незамедлительно был доставлен родителями в каменскую межрайонную больницу, а затем в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что жизни девочки ничего не угрожает, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

«Семья, в которой воспитывается ребенок, благополучная. На учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит», — отметила Татьяна Махницкая.

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