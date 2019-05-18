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В Пензе выясняют обстоятельства тройного ДТП на проспекте Победы

20:30 | 18.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей — «Audi», «Mitsubishi» и «ВАЗ-2114», которое произошло на проспекте Победы в Пензе вечером в субботу, 18 мая.

В Пензе выясняют обстоятельства тройного ДТП на проспекте Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, автомобиль «Audi», которым управлял мужчина, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, двигался со стороны центра города. На регулируемом перекрестке водитель начал совершать поворот налево в то время, когда во встречном направлении следовала отечественная машина. Удар пришелся ей в заднюю правую часть.

В результате «ВАЗ» отлетел в «Mitsubishi».

В это время водитель иномарки ожидал возможности выехать с улицы Фадеева на проспект Победы в сторону центра города.

По предварительным данным, серьезных травм никто из участников ДТП не получил.

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