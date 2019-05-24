В гараже на территории ПГУ сгорел автомобиль Происшествия

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Легковой автомобиль, находившийся в гараже на территории Пензенского государственного университета (ПГУ), выгорел в результате пожара, произошедшего днем в пятницу, 24 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она добавила, что также в результате происшествия, сигнал о котором поступил на пульт дежурного в 14.04, огнем оказалось повреждено само помещение на площади 10 кв. метров.

«К ликвидации последствий случившегося привлекалось два пожарных расчета — восемь человек личного состава. В настоящее время пожар ликвидирован, ведется проливка», — пояснила собеседница агентства.

Причины произошедшего выясняются.