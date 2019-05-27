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Под Пензой на водной глади реки обнаружено тело 8-летнего мальчика

19:07 | 27.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Тело 8-летнего мальчика обнаружено на водной глади реки Суры в селе Бессоновка Пензенской области в понедельник, 27 мая.

Под Пензой на водной глади реки обнаружено тело 8-летнего мальчика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По факту смерти ребенка 2011 года рождения организована доследственная проверка.

«По данным следствия, днем 27 мая 8-летний мальчик ушел из дома на прогулку. Около 16.00 его тело было обнаружено местными жителями на водной глади реки Суры», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что при первоначальном осмотре каких-либо повреждений на теле несовершеннолетнего не замечено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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