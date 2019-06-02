При пожаре в пятиэтажном доме в Пензе погибли два человека, 20 спасены Происшествия

Пенза, 2 июня 2019. PenzaNews. Тела двоих погибших обнаружены при тушении пожара в квартире на четвертом из пяти этажей дома №43 на улице Рахманинова в Пензе, который произошел в ночь на воскресенье, 2 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

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Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 0.03.

«20 человек спасены, 30 эвакуированы. В результате тушения обнаружены тела мужчины 1969 и женщины 1961 годов рождения», — пояснила собеседница агентства.

Анна Шупилова добавила, что выгорела однокомнатная квартира площадью около 30 кв. метров.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались 14 человек и шесть единиц техники. Причины случившегося устанавливаются», — добавила она.