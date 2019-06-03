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Организованы проверки по факту смерти мужчин на водоемах в Никольске и Малой Валяевке

17:33 | 03.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Две доследственные проверки организованы по факту смерти мужчин на водоемах в Пензенской области 1 и 2 июня.

Организованы проверки по факту смерти мужчин на водоемах в Никольске и Малой Валяевке

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 1 июня 39-летний мужчина пошел купаться на реку Вырган в городе Никольске. Местная жительница, увидев, что он скрылся с поверхности воды, сообщила об этом в полицию. Его тело обнаружено 2 июня сотрудниками МЧС. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на утонувшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, также следователи выясняют обстоятельства гибели жителя Пензы на пруду в селе Малая Валяевка Пензенского района.

«2 июня мужчина в компании друзей и родственников отдыхал на пруду. Около 20.00, когда все собирались домой, мужчина 1993 года рождения пошел купаться. В присутствии родственников он ушел под воду. Они пытались достать его, но найти не смогли. Утром 3 июня сотрудниками МЧС тело мужчины извлечено из водоема. Каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснила собеседница агентства.

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