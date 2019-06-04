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В Кузнецке столкнулись микроавтобус и грузовая «ГАЗель»

10:30 | 04.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Микроавтобус «Hyundai» и грузовой автомобиль «ГАЗель» столкнулись на трассе М5 «Урал» в Кузнецке Пензенской области во вторник, 4 июня. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Кузнецке столкнулись микроавтобус и грузовая «ГАЗель»

Фото: 58.mchs.gov.ru

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 9.10. На место для ликвидации последствий ДТП от ведомства были направлены шесть человек и две единицы техники.

По данным ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.

Обстоятельства случившегося на месте устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с этим движение автотранспорта временно прекращено на 753 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецке Пензенской области.

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