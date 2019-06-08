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В тройном ДТП в Нижнеломовском районе погиб мужчина, еще пять человек пострадали

12:28 | 08.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 8 июня 2019. PenzaNews. Водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» погиб, пятеро его пассажиров получили травмы в ДТП на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области в субботу, 8 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В тройном ДТП в Нижнеломовском районе погиб мужчина, еще пять человек пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в 7.30 там произошло столкновение трех транспортных средств — «Volkswagen Transporter», фуры «Scania» и «Opel Meriva».

«Мужчина 1953 года рождения от полученных травм скончался на месте. Пятеро его пассажиров доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в отделе.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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