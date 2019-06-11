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В ДТП в Земетчинском районе получили травмы четыре человека, в том числе двое детей

10:25 | 11.06.2019 | Происшествия

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Земетчино, 11 июня 2019. PenzaNews. Две женщины и две малолетние девочки, находившиеся в автомобиле «ВАЗ-2114» получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения транспортного средства с грузовой машиной «КамАЗ» в Земетчинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП в Земетчинском районе получили травмы четыре человека, в том числе двое детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло около 18.55 в минувший понедельник, 10 июня, на 56 км автодороги «Поим — Башмаково — Земетчино».

«Женщина 1989 года рождения, находившаяся за рулем легкового автомобиля, и ее пассажиры — девочки 2014 и 2018 годов рождения — доставлены в медицинское учреждение. Женщине 1992 года рождения, ехавшей в этой машине, была оказана медицинская помощь, госпитализация ей не потребовалась», — пояснили в отделе.

В Госавтоинспекции уточнили, что по данному факту проводится проверка.

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