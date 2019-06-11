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В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины в закрытом гараже с заведенной машиной

16:34 | 11.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины 1974 года рождения в боксе гаражного кооператива на улице Ладожской в Пензе.

В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины в закрытом гараже с заведенной машиной

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, сообщение по факту обнаружения тела мужчины в гараже поступило утром 10 июня.

«Неладное заподозрил сосед по гаражу, который услышал звук работающего двигателя автомобиля в гаражном боксе. Поскольку гараж был закрыт изнутри, прибывшие по вызову сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра вскрыли ворота», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на погибшем не обнаружено.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления угарным газом. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — добавила она.

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