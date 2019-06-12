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В Каменке девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже

13:20 | 12.06.2019 | Происшествия

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Каменка, 12 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту падения девочки 2014 года рождения из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в городе Каменке Пензенской области.

В Каменке девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, рано утром 12 июня девочка 2014 года рождения забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, в результате чего выпала из окна, получив телесные повреждения. Мать ребенка находилась дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что ребенок госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, угрозы его жизни не имеется.

По словам собеседницы агентства, девочка воспитывается в многодетной благополучной семье.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Татьяна Махницкая.

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