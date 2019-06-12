В Каменке девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже Происшествия

Каменка, 12 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту падения девочки 2014 года рождения из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в городе Каменке Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, рано утром 12 июня девочка 2014 года рождения забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, в результате чего выпала из окна, получив телесные повреждения. Мать ребенка находилась дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что ребенок госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, угрозы его жизни не имеется.

По словам собеседницы агентства, девочка воспитывается в многодетной благополучной семье.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Татьяна Махницкая.