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Названа возможная причина трагического пожара в Пензе

16:20 | 15.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, могло стать причиной пожара в квартире двухэтажного дома на улице Чаадаева в Пензе, в результате которого погибла хозяйка 1976 года рождения и ее знакомый 1962 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Названа возможная причина трагического пожара в Пензе

Фото: Penza.sledcom.ru

Она пояснила, что по факту произошедшего начата проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства гибели двоих человек.

«По данным следствия, поздно вечером 14 июня в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Чаадаева в городе Пензе произошло возгорание. Хозяйка квартиры 1976 года рождения успела выбежать в подъезд. Однако к приезду скорой медицинской помощи женщина скончалась. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело ее знакомого 1962 года рождения. При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что очаг возгорания находился на кухне.

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