В районе Чемодановки произошло смертельное ДТП Происшествия

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Один человек погиб в результате тройного ДТП, произошедшего на 649 км федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка Пензенской области в воскресенье, 16 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 8.00 произошло столкновение трех транспортных средств — двух автомобилей «Volvo» с полуприцепом и автомашины «Hyundai Solaris» под управлением мужчины 1983 года рождения», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии смертельные травмы получил водитель автомобиля «Hyundai», а находившийся в салоне пассажир госпитализирован.

По факту ДТП организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.