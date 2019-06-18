Утонувший под Сердобском мужчина отдыхал на пруду в компании друзей Происшествия

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Мужчина 1973 года рождения, утонувший в Сердобском районе Пензенской области, в день гибели отдыхал на пруду недалеко садоводческого товарищества «Буревестник» в компании своих друзей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что, по имеющимся данным, около 19.00 воскресенья, 16 июня, мужчина пошел купаться, после чего его знакомые отвлеклись и потеряли приятеля из виду.

«Их самостоятельные поиски в водоеме положительного результата не дали, в связи с чем они сообщили о произошедшем в полицию. Днем 17 июня тело мужчины было обнаружено сотрудниками пензенского пожарно-спасательного центра», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что, по предварительным сведениям, смерть мужчины наступила от механической асфиксии при утоплении, обстоятельства случившегося выясняются.