В ДТП на трассе в Пензенской области погиб человек Происшествия

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в пятницу, 21 июня.

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«По предварительным данным, в 8.10 на 516 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение четырех транспортных средств — автомобиля «Hyundai», двух «КамАЗов» и автомашины «Mitsubishi Outlander». В результате происшествия водитель иномарки «Hyundai» 1955 года рождения скончался на месте», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что в больницу доставлены водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander» – мужчина 1965 года рождения, а также пассажирка 1966 года рождения.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.