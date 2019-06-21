EN
15:33:43 Пятница, 21 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменке начали проверку после падения подростка с высоты на территории усадьбы Воейкова

15:06 | 21.06.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования подростка 2006 года рождения при падении с высоты на территории усадьбы Владимира Воейкова в городе Каменке Пензенской области.

В Каменке начали проверку после падения подростка с высоты на территории усадьбы Воейкова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, днем 20 июня в ходе прогулки компания подростков пришла на территорию усадьбы Владимира Воейкова в городе Каменке. Зайдя в двухэтажное здание на территории усадьбы, один из подростков 2006 года рождения забрался на оконный проем, после чего начал передвигаться по металлическому карнизу. В результате несовершеннолетний упал с высоты второго этажа на землю, получив телесные повреждения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что юноша был госпитализирован в больницу Пензы, где находится и в настоящее время.

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям или бездействию работников администрации города Каменки, поскольку усадьба Владимира Воейкова состоит на балансе администрации муниципального образования», — пояснила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Ужесточение требований к ломбардам спровоцировало появление псевдокомиссионных магазинов Иван Белозерцев находится в Уфе с рабочим визитом
В Сосновоборском районе вырубили лес почти на 12 млн. рублей Иван Бортник поделится опытом с участниками школы «TeenГрад» в Пензе
В ДТП на трассе в Пензенской области погиб человек При ремонте улицы Маркина в Пензе предусмотрят парковку
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама