В Каменке начали проверку после падения подростка с высоты на территории усадьбы Воейкова Происшествия

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования подростка 2006 года рождения при падении с высоты на территории усадьбы Владимира Воейкова в городе Каменке Пензенской области.

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«По предварительным данным, днем 20 июня в ходе прогулки компания подростков пришла на территорию усадьбы Владимира Воейкова в городе Каменке. Зайдя в двухэтажное здание на территории усадьбы, один из подростков 2006 года рождения забрался на оконный проем, после чего начал передвигаться по металлическому карнизу. В результате несовершеннолетний упал с высоты второго этажа на землю, получив телесные повреждения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что юноша был госпитализирован в больницу Пензы, где находится и в настоящее время.

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям или бездействию работников администрации города Каменки, поскольку усадьба Владимира Воейкова состоит на балансе администрации муниципального образования», — пояснила собеседница агентства.