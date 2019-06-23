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В Чаадаевке мужчина утонул, купаясь в озере

16:32 | 23.06.2019 | Происшествия

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Чаадаевка, 23 июня 2019. PenzaNews. 33-летний мужчина утонул в озере в поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Чаадаевке мужчина утонул, купаясь в озере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 22 июня около 22.00 мужчина вместе с супругой и еще одной семейной парой пошел купаться на озеро в Чаадаевке. После купания его жена и знакомые вышли из воды. Они отвлеклись на некоторое время, потеряв мужчину из поля зрения. Обнаружив через несколько минут, что его нет ни на поверхности воды, ни на берегу, они сообщили о произошедшем в полицию», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра обнаружили тело погибшего в водоеме около полудня в воскресенье, 23 июня.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на утонувшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — добавила Татьяна Махницкая.

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