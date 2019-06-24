В Сердобском районе утонул подросток Происшествия

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели юноши 2003 года рождения на реке Сердобе в Сердобском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 23 июня 16-летний подросток в Пригородном вместе с родственниками пришел на реку Сердобу. В процессе купания родственники потеряли несовершеннолетнего из виду. Обнаружив, что юноши нигде нет, они сообщили о его исчезновении в органы внутренних дел. Утром 24 июня сотрудниками пензенского пожарно-спасательного центра тело подростка обнаружено в реке», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что с целью установления точной причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства произошедшего выясняются.