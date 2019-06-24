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В Пензенской области в ДТП на трассе пострадали шесть человек

18:19 | 24.06.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 24 июня 2019. PenzaNews. Шесть человек, по имеющимся данным, пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2107» и «Lada Granta» на 751 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецке Пензенской области в понедельник, 24 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП на трассе пострадали шесть человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 15.50 произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» и «Lada Granta». Телесные повреждения получили оба водителя — мужчины 1995 и 1950 годов рождения соответственно, а также четверо пассажиров автомашины «Lada Granta», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что по факту аварии организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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