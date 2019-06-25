Под Пензой в реке обнаружено тело мужчины Происшествия

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины 1951 года рождения, тело которого накануне вечером было обнаружено в реке на территории Пензенского района Пензенской области.

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«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по имеющейся информации, у мужчины имелось заболевание, из-за которого его самочувствие могло ухудшиться.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметила Татьяна Махницкая.

Обстоятельства произошедшего выясняются.