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Под Пензой в реке обнаружено тело мужчины

14:41 | 25.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины 1951 года рождения, тело которого накануне вечером было обнаружено в реке на территории Пензенского района Пензенской области.

Под Пензой в реке обнаружено тело мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по имеющейся информации, у мужчины имелось заболевание, из-за которого его самочувствие могло ухудшиться.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметила Татьяна Махницкая.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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