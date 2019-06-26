Под Пензой выясняют обстоятельства инцидента с прогулочным паровозиком Происшествия

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту опрокидывания нескольких вагонов прогулочного паровозика в селе Засечном Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 25 июня в момент движения прогулочного поезда по асфальтированному участку дороги на набережной двое мужчин 1981 и 1982 годов рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, попытались запрыгнуть в последний вагон. В результате в общей сложности четыре вагона прогулочного поезда перевернулись», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что мужчина 1988 года рождения и его двухлетний сын, находившиеся в одном из вагонов, не пострадали, поскольку успели покинуть его до падения.

«Мужчины, совершившие правонарушение, задержаны и доставлены в отдел полиции», — пояснила собеседница агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.