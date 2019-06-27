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В Беково пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома — СКР

16:45 | 27.06.2019 | Происшествия

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Беково, 27 июня 2019. PenzaNews. Пожилая женщина, которая из-за состояния здоровья не смогла выбраться из горящего дома в рабочем поселке Беково Пензенской области, погибла во время пожара. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Беково пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома — СКР

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 26 июня в доме по улице Подозеро в Беково произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело хозяйки дома 1935 года рождения. Женщина проживала одна. По имеющейся информации, в момент возгорания в доме находилась также ее родственница преклонного возраста, которая успела покинуть жилище», — пояснила собеседница агентства.

Она пояснила, что на теле погибшей не обнаружено никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, а для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Причина возникновения пожара будет установлена в ходе доследственной проверки», — добавила Татьяна Махницкая.

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