В Беково пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома — СКР Происшествия

Беково, 27 июня 2019. PenzaNews. Пожилая женщина, которая из-за состояния здоровья не смогла выбраться из горящего дома в рабочем поселке Беково Пензенской области, погибла во время пожара. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 26 июня в доме по улице Подозеро в Беково произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело хозяйки дома 1935 года рождения. Женщина проживала одна. По имеющейся информации, в момент возгорания в доме находилась также ее родственница преклонного возраста, которая успела покинуть жилище», — пояснила собеседница агентства.

Она пояснила, что на теле погибшей не обнаружено никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, а для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Причина возникновения пожара будет установлена в ходе доследственной проверки», — добавила Татьяна Махницкая.