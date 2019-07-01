В МЧС уточнили информацию о пожаре в Кузнецке Происшествия

Кузнецк, 1 июля 2019. PenzaNews. Пожар на улице Республики в Кузнецке Пензенской области, по уточненной информации, произошел не на мебельной фабрике, а в цехе по распиловке древесины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что на открытой площадке, которая была охвачена огнем наряду со складским помещением, находились готовые пиломатериалы.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар на улице Республики в Кузнецке произошел утром в понедельник, 1 июля.

В результате выгорело деревянно-кирпичное складское здание и открытая площадка с готовой продукцией общей площадью более 500 кв. метров.

При пожаре никто не пострадал.