В МЧС уточнили информацию о пожаре в Кузнецке
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Кузнецк, 1 июля 2019. PenzaNews. Пожар на улице Республики в Кузнецке Пензенской области, по уточненной информации, произошел не на мебельной фабрике, а в цехе по распиловке древесины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В ведомстве пояснили, что на открытой площадке, которая была охвачена огнем наряду со складским помещением, находились готовые пиломатериалы.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар на улице Республики в Кузнецке произошел утром в понедельник, 1 июля.
В результате выгорело деревянно-кирпичное складское здание и открытая площадка с готовой продукцией общей площадью более 500 кв. метров.
При пожаре никто не пострадал.