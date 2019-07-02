Погоня за нетрезвым водителем в Пензенской области завершилась стрельбой Происшествия

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Инспектор ДПС, который преследовал автомобиль «ВАЗ-2109» под управлением нетрезвого водителя в Пензенской области, сумел остановить нарушителя только путем применения табельного оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Она пояснила, что спустя 15 минут после поступления сигнала о неадекватном водителе на автодороге «Пенза — Сердобск — Беково» «девятка» была замечена в районе села Сущевка.

«Водитель «ВАЗ-2109» не выполнил законное требование полицейского об остановке транспортного средства и продолжил движение, нарушая скоростной режим и создавая опасную ситуацию на дороге. Сотрудник ГИБДД начал преследование. В районе деревни Сабуровка патрульная машина обогнала «ВАЗ-2109», но правонарушитель не выдержал дистанцию и совершил столкновение, после чего оба автомобиля остановились. Инспектор ГИБДД подошел к водителю, однако тот снова начал движение и открытой дверью сбил полицейского», — сказала представитель МВД России.

Ирина Волк добавила, что сотрудник ДПС продолжил преследование и на проселочной дороге применил табельное оружие.

«Тремя выстрелами были пробиты три колеса автомашины. Проехав еще 50 метров, автомобиль остановился», — уточнила она.

В отношении 22-летнего мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях за отсутствие страхового полиса ОСАГО и невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

Кроме того, в отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».