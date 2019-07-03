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В Пензенской области за полгода в результате пожаров погибли около 60 человек

15:28 | 03.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. 57 человек погибли, а еще 35 получили травмы различной степени тяжести в результате 2 тыс. 380 пожаров, произошедших в Пензенской области с января по июнь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области за полгода в результате пожаров погибли около 60 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, из огня были спасены 136 человек, а также материальные ценности на сумму более 142 млн. рублей.

Регулярно проводилась профилактическая работа — инспекторы посещали жилые дома, разъясняли гражданами правила пожарной безопасности, раздавали памятки и листовки с номерами экстренных служб.

Особое внимание было уделено одиноким пенсионерам, семьям с детьми и лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

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