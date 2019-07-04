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В Пензе ушел из жизни выпускник «Первой скрипки» Кирилл Сахович

15:14 | 04.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. 19-летний выпускник лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка», студент Пензенского государственного университета Кирилл Сахович ушел из жизни. Об этом сообщил руководитель лаборатории, художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.

В Пензе ушел из жизни выпускник «Первой скрипки» Кирилл Сахович. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прощай, Кирилл. Я не могу в это поверить... Светлая память... Ты безумно талантлив», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По имеющейся информации, студент был обнаружен мертвым в своей квартире на улице Суворова в минувшую среду, 3 июля.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по факту смерти молодого человека 2000 года рождения в Железнодорожном районе Пензы организована доследственная проверка.

«Обстоятельства случившегося устанавливаются», — сказала собеседница агентства.

По данным, размещенным на сайте лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка», Кирилл Сахович родился 9 февраля 2000 года. До 2016 года он учился в гимназии №44, затем — в многопрофильной гимназии №4 «Ступени».

Окончил детскую художественную школу №3. Занимался плаванием, айкидо, шахматами. Долгое время пел в хоре заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского. Увлекался живописью, чтением и стрельбой.

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