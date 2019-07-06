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В Никольском районе иномарка улетела в кювет, погиб пассажир

12:22 | 06.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Пассажир автомобиля «Hyundai Solaris» 1980 года рождения погиб в результате ДТП, произошедшего в Никольском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Никольском районе иномарка улетела в кювет, погиб пассажир. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в пятницу, 5 июля, в 16.40 на 75 км автодороги «Городище — Никольск — граница Пензенской области» водитель автомобиля «Hyundai Solaris» – мужчина 1985 года рождения допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель был госпитализирован.

По факту трагической аварии организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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