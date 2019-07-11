В Пачелмском районе после падения рабочего с борта «КамАЗа» возбуждено дело Происшествия

Пачелма, 11 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту получения травмы рабочим обособленного подразделения «Титово» ООО «Пачелмское хозяйство» в Пачелмском районе Пензенской области по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, ночью 7 июня сельхозрабочий, находясь на рабочем месте в селе Калиновка в состоянии алкогольного опьянения, без использования специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты при производстве заправки водой емкостей, расположенных в «КамАЗе», упал с борта автомашины с высоты около 3 метров», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что мужчина получил множественные переломы и пневмоторакс, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

«Получение травмы потерпевшим 1960 года рождения стало возможным ввиду допущенных нарушений требований охраны труда и техники безопасности со стороны ответственных лиц данной организации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — добавила собеседница агентства.