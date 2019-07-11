В Пензе пенсионер погиб, упав при установке кран-балки Происшествия

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. 70-летний мужчина погиб, сорвавшись с высоты при установке кран-балки в производственном помещении на улице Строителей в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 10 июля 70-летний мужчина по устной договоренности выполнял работы по установлению кран-балки в одном из производственных помещений на улице Строителей в Пензе, в результате чего упал с высоты не менее 8 метров», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, от полученных телесных повреждений пожилой мужчина скончался в больнице.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила Татьяна Махницкая.