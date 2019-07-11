EN
15:02:45 Четверг, 11 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионер погиб, упав при установке кран-балки

12:56 | 11.07.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. 70-летний мужчина погиб, сорвавшись с высоты при установке кран-балки в производственном помещении на улице Строителей в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе пенсионер погиб, упав при установке кран-балки

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 10 июля 70-летний мужчина по устной договоренности выполнял работы по установлению кран-балки в одном из производственных помещений на улице Строителей в Пензе, в результате чего упал с высоты не менее 8 метров», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, от полученных телесных повреждений пожилой мужчина скончался в больнице.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила Татьяна Махницкая.

Загрузка...
Читайте также
Оштрафованы руководители двух УК Пензы, незаконно взимавших плату за вывоз мусора Пропавший житель Заречного найден убитым
В усадьбе Голицыных организуют праздник «Зубриловские жемчужины» В Пензенской области зафиксирован рост производства скота и птицы на убой
В Кузнецке собрали около 700 снимков фронтовиков для панно к 75-летию Победы Иван Белозерцев в Пензе провел встречу с Вячеславом Тимченко
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама