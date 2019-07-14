В Пензенской области в ДТП на трассе погибла женщина Происшествия

Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «Lada Xray» 1952 года рождения погибла в результате ДТП, произошедшего на 757 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Кузнецка Пензенской области в воскресенье, 14 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 6.20 произошло столкновение автомобиля «Lada Xray» под управлением мужчины 1950 года рождения и автомашины «Chery Amulet», за рулем которой находился водитель 1983 года рождения. В результате происшествия пассажирка отечественного транспортного средства скончалась», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что оба водителя получили телесные повреждения.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.